En el partido más importante de la jornada sabatina, Alianza Lima demostró su superioridad en la cancha y venció 3 sets a 0 a Deportivo Géminis por la semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley – Series Finales, resultado que le da el pase a la gran final del torneo.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

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