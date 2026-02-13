Liga Peruana de Vóley por Latina: Revive AQUÍ el partido entre Club Regatas Lima vs Alianza Lima
En el partido más esperado de la fecha 6 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Alianza Lima impuso condiciones al ganarle 3 sets a 1 a Club Regatas Lima.
El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.
No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.