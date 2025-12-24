En este especial de Latina, seis de nuestros talentos nos comparten recuerdos que marcaron su infancia y la emoción que despierta la melodía navideña en sus vidas.

¿Cuál fue el regalo que siempre soñaste de niño?

Para Peláez, el regalo soñado era un telescopio. Su mamá le anunció con anticipación que su tía se lo regalaría, pero la sorpresa fue grande cuando al abrir el paquete encontró un microscopio. Una anécdota que hoy recuerda con humor.

Mónica Sánchez asegura que nunca fue materialista. Más allá de los regalos, recuerda la emoción de acostarse tarde, jugar con otros niños y vivir la Navidad enfocada en la celebración del nacimiento de Jesús.

Julián Legaspi guarda un recuerdo especial al fingir estar dormido y ver a sus padres entrar de puntillas para acomodar los regalos, gesto que hoy valora al entender el esfuerzo que hacían para darles una alegría.

Para Fernando Díaz, crecer en una familia numerosa hacía que la Navidad fuera un verdadero caos, pero uno de los regalos que más lo marcó fue la bicicleta que le regaló su papá.

En el caso de Nelly Rossinelli, los regalos no eran abundantes e incluso hubo Navidades sin ninguno. Sin embargo, sus padres priorizaban el nacimiento de Jesús y el compartir con quienes menos tenían, enseñanzas que la marcaron profundamente.

Eduardo Romay, en cambio, recuerda que siempre recibió lo que pedía, quizá porque soñaba con regalos sencillos como medias con dibujos que lo hacían reír.

¿Qué sientes al escuchar la melodía de Navidad?

Para Peláez, la música navideña lo transporta a las grandes reuniones familiares con la familia de su mamá, celebraciones numerosas y llenas de unión.

Mónica Sánchez asocia estas melodías con su infancia y con las calles de la ciudad decoradas, que en esta época se vuelven especialmente hermosas.

Julián Legaspi siente una profunda paz; la Navidad lo invita a reflexionar, pensar en los demás y vivir un momento de calma que va más allá del 25 de diciembre.

A Fernando Díaz, las luces navideñas le traen recuerdos, aunque no precisamente agradables: focos de vidrio que rompían los pies y sonidos que nunca se apagaban.

Para Nelly Rossinelli, la música la lleva directamente a armar el nacimiento con su mamá: cerros hechos con cajas, papel verde, figuras envueltas en periódico y luces que daban vida a un rincón especial de la casa.

Finalmente, Eduardo Romay confiesa que las melodías le generan una mezcla de nostalgia y estrés, al recordar el sonido constante del árbol de Navidad que nunca sabía cómo apagar, aunque reconoce que todo viene acompañado de buenos recuerdos.

