En Latina celebramos un nuevo reconocimiento al trabajo que realizamos día a día. Nuestros programas y talentos han sido nominados a los Premios Luces 2026, uno de los galardones más importantes de la televisión peruana, destacando en categorías de entretenimiento, ficción, periodismo, deportes y conducción.

En la categoría Mejor programa de entretenimiento, competimos con dos de nuestras producciones más exitosas: “El gran chef: extremo” y “Yo soy”, formatos que han conectado con millones de televidentes y se han consolidado como referentes de la televisión nacional.

La ficción de Latina también ocupa un lugar protagónico con “Eres mi bien”, nominada a Mejor ficción, además de lograr cuatro postulaciones actorales. Diana Quijano y Mónica Sánchez fueron nominadas a Mejor actriz, mientras que Paul Martin y Vasco Rodríguez destacan en la categoría Mejor actor, reafirmando la calidad y solidez de nuestro elenco.

En el ámbito deportivo, “Contigo selección” fue nominado como Mejor programa deportivo, reconociendo su cobertura, análisis y compromiso con el deporte nacional. A ello se suma la nominación de “Punto final” como Mejor programa periodístico, destacando el rigor y la credibilidad de nuestro equipo de investigación.

Asimismo, nuestros conductores también han sido reconocidos en la categoría Mejor conducción. Diana Sánchez y Franco Cabrera por “Yo soy”, Fernando Díaz por “Arriba mi gente” y José Peláez por “El gran chef: famosos” reflejan el talento, profesionalismo y cercanía que caracteriza a la pantalla de Latina.

Invitamos a nuestra audiencia a ser parte de este reconocimiento apoyando a nuestros programas y talentos. El público ya puede votar en el enlace oficial de los Premios Luces:

👉 ¡Vota aquí!