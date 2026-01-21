En Latina seguimos apostando por las grandes historias que conquistan al público y por eso anunciamos el estreno de la telenovela turca “Perdidos de Amor”, que llegará a nuestra pantalla este lunes 26 de enero a las 4:00 p. m.

Este drama romántico gira en torno a Mete y Naz, dos jóvenes de familias muy poderosas que fueron prometidos desde la infancia tras un momento trágico en sus vidas. Cuando Mete regresa a Turquía tras estudiar en el extranjero para cumplir esa promesa, su corazón acaba completamente dividido al sentirse irresistiblemente atraído por İncila, la asistenta de Naz. Esto genera un apasionado triángulo amoroso lleno de secretos familiares, conflictos de lealtad y traiciones.

“Perdidos de Amor” es una producción internacional presenta una intensa trama de amor, secretos familiares y un poderoso triángulo amoroso, que se convertirá en uestra nueva apuesta para acompañar tur tardes.

Desde el lunes 26 de enero a las 4:00 p. m. Prepárate para vivir una historia de amor, traición y emociones intensas que te mantendrá pegado a la pantalla, solo por Latina Televisión.

