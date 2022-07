El remo, terapia de cuerpo y alma para un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en Chile

SANTIAGO, 25 jul (Reuters) – Aferradas al remo como a la vida, un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en Chile encontró en ese deporte no sólo una actividad que las ayuda a recuperarse físicamente, sino también un espacio de apoyo contra el dolor y la enfermedad.

Las integrantes de “Fortale-Senos Chile” llegan todos los domingos a la laguna del Parque Carén, al norponiente de Santiago. Al aire libre, rodeadas de naturaleza y a bordo de un bote dragón, el movimiento circular y repetitivo de la remada es una especie de drenaje que las ayuda en el proceso de rehabilitación, especialmente en casos de cirugía.

“Hay momentos en que decaigo, pero digo no, esto no me lo puede ganar. Aquí encuentro la fuerza, encuentro hermandad. Lo agarré para seguir porque de verdad que es mucha fuerza la que hay que tener para aguantar cada quimioterapia”, relató Jacqueline Zamora, de 57 años.

“Esto no es solamente para el cuerpo, es también para el alma. Llegamos todas así como tímidamente y ahora es un equipo absolutamente conformado; nos apoyamos unas a otras, venimos a hacer deporte, venimos a estar en la naturaleza y también venimos a rehabilitarnos”, dijo por su parte Paula Farías, que lidera el grupo.

Pero en la práctica las mujeres también descubrieron ambiciones deportivas: quieren viajar en octubre a un encuentro internacional de remadoras en la capital de Brasil para participar en competencias de regatas, clases y talleres.

Por ahora están organizándose y tratando de buscar auspiciadores para que al menos puedan viajar 20 mujeres desde Chile, ya que los botes en que se realizarán las competencias tienen esa capacidad.

“La mayoría de nosotras nunca se había subido a un bote. Esto nos está dando un nuevo paradigma, un nuevo horizonte, tenemos sueños como viajar a Brasilia. Nuestra disposición ante la vida es otra”, comentó Farías.