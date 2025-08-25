Prepárate, porque las noches en Latina ya no serán las mismas. Desde este lunes, el prime time se renueva con una propuesta que combina sabor, talento y mucha emoción, pensada para reunir a toda la familia frente a la pantalla.

A las 6:45 p. m. – “¿Cuál es tu pedido?”

Los ingredientes están listos y la cocina encendida. La carismática Nelly Rosinelli llega con el gran estreno de “¿Cuál es tu pedido?”, un programa que promete conquistar a todos los amantes de la gastronomía con historias llenas de sabor, creatividad y emoción en cada plato.

UNA COCINA DONDE TODO ES POSIBLE

“¿Cuál es tu pedido?” es un programa que conecta con el público desde la sencillez y el carisma. Con recetas caseras, invitados divertidos y un formato dinámico, las tardes se llenarán de sabor y entretenimiento familiar.

Respecto a los retos diarios en el programa, Nelly Rossinelli agregó:

“Lo desafiante de esta cocina es que mientras estoy cocinando junto al famoso, los dos corremos contra el tiempo. Tenemos que ir rápido porque hay un motorizado que llega en el momento exacto para llevarse el pedido, y ese pedido tiene que llegar calientito, con buena sazón y con una buena presentación”.

En la promoción oficial ya pudimos ver un adelanto con invitados como Franco Cabrera, Priscila Espinoza, Andrea Luna, Cielo Torres y Amy Gutiérrez, quienes se atreven a mostrar su lado más cercano y divertido, alejados de los formatos tradicionales.

Sobre las experiencias en las grabaciones, Rossinelli recordó entre risas:

“En el programa hemos tenido experiencias súper divertidas. Con Franco Cabrera, por ejemplo, nos reímos y bailamos tanto que hasta el camarógrafo y el paramédico terminaron contagiados. Todos los participantes nos han regalado momentos únicos”.

A las 7:45 p. m. – “Yo Soy”

El escenario se enciende y el jurado se prepara para sorprenderse. Porque cuando estos imitadores se suben al escenario, todo puede pasar. “Yo Soy”, el programa más querido por los peruanos, con una nueva temporada cargada de talento, emoción y diversión.

Inmediatamente después “Eres Mi Bien”

La novela que ya se ha convertido en la favorita de la familia peruana continúa con capítulos cada vez más emocionantes. “Eres Mi Bien” sigue atrapando corazones con una historia que no deja de sorprender.

Desde este lunes Latina promete noches para disfrutar, compartir y divertirse en familia.

Latina, suma a tu vida.

