Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 38: Can descubrirá que Sanem le ha estado mintiendo

Una terrible verdad sale a la luz y promete cambiarlo todo! El gran secreto de Sanem finalmente será descubierto por Can. En medio de una acalorada discusión entre Sanem y Emre, Can descubrirá que el amor de su vida le ha estado mintiendo desde que se conocieron. Una revelación que lo llevará a confrontar a Sanem para así descubrir toda la verdad.

Esta vez Sanem no tendrá escapatoria y se verá obligada a confesarle a Can que ella estuvo trabajando para su hermano en secreto y perjudicando a la empresa de su padre. La situación promete salirse de control, ya que Can no solo despedirá a su hermano de la empresa por haberlo traicionado sino también que la relación entre él y Sanem podría terminar ahora así para siempre.

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem y Can han estado viviendo su romance a flor de piel y cada vez es más se les ha hecho difícil ocultar su alegría por completo. Por lo tanto, Sanem decidió compartir este gran secreto con su hermana, quien no podía creer la tremenda noticia. Por otra parte, los padres de Sanem prepararon una celebración sorpresa que trajo más de una divertida consecuencia en donde las cosas no salieron como se imaginaban. Mientras tanto, Aylin comenzó a sembrar dudas en la cabeza de Can sobre la lealtad y honestidad de su novia.

