Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 25 EN VIVO: ¿Sanem y Can ya son novios?

¡¿Sanem y Can ya son novios?! La complicidad entre ambos es inevitable. Sonríen y disfrutan cada vez más de la compañía del otro; sin embargo, ninguno de los dos se atreve a dar el siguiente paso: aceptar que ambos quieren estar en una relación con el otro.

Las amenazas no serán ajenas a Sanem y Can. Una nueva alianza entre la malvada Aylin y Polen, la ex enamorada de Can, buscará impedir que surja el amor entre tu pareja favorita… ¿Logrará triunfar el amor entre Sanem y Can?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem y Can debieron trabajar juntos para poder salvar la grabación del último proyecto de su agencia. Una situación que trajo divertidas y emocionantes consecuencias para ambos. Mientras Sanem se encontraba caminando por la orilla del mar, decidió ingresar para refrescarse. Al salir se encontró con Can, quien la sorprendió y le hizo la propuesta de quedarse juntos.

“Te dije que quería estar sola, entonces…por qué me has seguido” le dice Sanem a Can al verlo. “Por qué quieres estar sola” , le responde Can. “Para pensar y reflexionar”, expresó Sanem. “Si quieres puedes estar sola o estar a solas conmigo”, finalizó Can. Ambos estaban a punto de besarse, sin embargo, fueron interrumpidos por una trabajadora de la empresa.