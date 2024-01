Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 24: Sanem y Can estarán más cerca que nunca

¡Su amor está cada vez más cerca de ser sellado! Sanem y Can deberán trabajar juntos para poder salvar la grabación del último proyecto de su agencia. Una situación que traerá divertidas y emocionantes consecuencias para ambos. Mientras que Polen no podrá controlar más sus celos hacia Sanem e intentará de distintas formas alejarla de Can

A pesar de que sus sentimientos no son correspondidos, Leyla, la hermana de Sanem, empezará a enamorarse cada vez más de Emre, el hermano menor de Can. Can aprovechará su único momento a solas con Sanem no solo para sorprenderla sino para mostrarle su lado más romántico y tierno… ¿Logrará Can finalmente conquistar el corazón de Sanem?

Mira AQUÍ la novela

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

A pesar de la presencia de Polen en la agencia, Can no disimula más sus sentimientos hacia Sanem, provocando los celos de su ex enamorada. Can buscó sorprender a Sanem con un inesperado regalo y así poder ganarse su corazón nuevamente.

Por otra parte, Aylin continuó con su plan de reconciliarse con Emre y le confesó que aún lo ama perdidamente. Mientras tanto, Sanem intentó evitar a Can para no caer rendida de amor ante él.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.