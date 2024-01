Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 23: Can intentará nuevamente ganarse el corazón de Sanem

¡Sanem y Can no podrán ocultar más sus sentimientos! A pesar de la presencia de Polen en la agencia, Can no disimulará más sus sentimientos hacia Sanem, provocando los celos de su ex enamorada. Can buscará sorprender a Sanem con un inesperado regalo y así poder ganarse su corazón nuevamente.

Por otra parte, Aylin continuará con su plan de reconciliarse con Emre y le confesará que aún lo ama perdidamente. Mientras tanto, Sanem intentará evitar a Can para no caer rendida de amor ante él… ¿Será posible que can y sanem se puedan reconciliar?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

La malvada Aylin está de regreso, pero está vez como aliada de Can y su ex enamorado Emre. Evidentemente, las intenciones de Aylin fueron puestas en duda por toda la agencia; sin embargo, ella está intentando demostrar que solo busca ayudarlos con el nuevo proyecto de la agencia. Emre entrará así en un gran dilema: perdonar a Aylin o cerrarle las puertas de su corazón para siempre.

Por otro lado, Polen finalmente descubrió toda la verdad: Can está enamorado de Sanem. Un gran secreto que estará guardando a todo costa y evitar así que Sanem y Can puedan estar juntos.

