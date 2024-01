Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 22: Polen descubrirá que Can está enamorado de Sanem

¡Grandes sorpresas prometen cambiarlo todo! La malvada Aylin está de regreso, pero está vez como aliada de Can y su ex enamorado Emre. Evidentemente, las intenciones de Aylin serán puestas en duda por toda la agencia; sin embargo, ella intentará demostrarle a todos que solo busca ayudarlos con el nuevo proyecto de la agencia. Emre entrará así en un gran dilema: perdonar a Aylin o cerrarle las puertas de su corazón para siempre.

Por otro lado, Polen finalmente descubrirá toda la verdad: Can está enamorado de Sanem. Un gran secreto que buscará guardarlo a todo costa y evitar así que Sanem y Can puedan estar juntos… ¿Logrará sanem descubrir que can está completamente enamorado de ella?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

La llegada de Levent ha traído todo un revuelo en la agencia, pero sobre todo en la vida de Sanem. La conexión entre ambos parece estar predestinada para que surja el amor y se vio reflejado en el almuerzo que tuvieron Sanem, Levent, Can y Polen. El primo de Can se ofreció a llevar a Sanem en su auto. Esto despertó los celos del protagonista.

“Bueno ese tipo es un idiota, ¿segura que quieres irte con él?”, preguntó Can a Samen al salir del restaurante. “Sí”, respondió la joven. Totalmente decepcionado Can respondió: “Bueno ve y diviértete”.

