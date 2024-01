Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 21: Un nuevo personaje intentará conquistar a Sanem

¿Sanem tiene un nuevo galán? La llegada de Levent ha traído todo un revuelo en la agencia, pero sobre todo en la vida de Sanem. La conexión entre ambos parece estar predestinada para que surja el amor. Una posibilidad que dejará completamente celoso a Can, quien intentará separarlos a todo costa.

Por otra parte, Sanem encontrará en Levent la oportunidad que necesita ella para empezar una nueva relación ahora que Polen, la exenamorada de Can, está de regreso… ¿Será posible que Sanem renuncie al amor de can para siempre? ¿Logrará Levent conquistar el corazón de Sanem?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem fue a buscar a Can a su casa; sin embargo, no pensó encontrarse con Polen, la exenamorada de Can. Tras este inesperado encuentro la joven se convenció de que debe olvidarse para siempre de Can. “Señor Can, en este momento no creo que tenga tiempo de escucharme, la señorita Polen le preparó una gran cena…creo que lo mejor es que vuelva… llegué hasta aquí, me abrió la puerta, platicamos y me contó qué hace”, le dijo Sanem a Can.

Polen y Can tuvieron una intensa conversación, en la que ella le cuestión el por qué habían terminado su relación. “Me dijiste que no tenías una relación… ¿Un amor platónico? ¿Cómo es que una mujer con la que no puedes tener una relación te impresiona tanto?¿Cómo sucedió? Tengo curiosidad Can, quien es”.

