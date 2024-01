Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 20: la llegada de dos nuevos personajes prometen cambiarlo todo entre Sanem y Can

¡Su llegada promete cambiarlo todo! El inesperado regreso de la exenamorada de Can, Polen, ha tomado a todos por sorpresa y podría acabar con cualquier oportunidad de que Sanen y Can finalmente puedan estar juntos. A pesar de que Can mantendrá distancia de Polen y evitará caer en sus encantos, Sanem estará concentrada en empezar una nueva etapa en su vida dónde Can ya no tenga ningún espacio en su corazón.

La aparición del primo de Can, Levent, promete cambiarlo todo al enamorarse de Sanem a primera vista … ¿Surgirá el verdadero amor entre Sanem y el apuesto Levent? ¿Podrá Can hacer algo para impedirlo?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

La señora Remide, una nueva clienta de la empresa, se dio cuenta del gran amor que existe entre Sanem y Can. Para que ambos personajes puedan solucionar sus problemas, la empresaria los encerró a ambos en el lugar donde piensa exponer sus nuevos productos. Este encierro hizo que Sanem y Can tengan un encuentro más cercano y expongan sus sentimientos.

Luego de ser liberados, Can llevó a Sanem a su casa. Antes de que Sanem bajara del carro, Can le dio un obsequio y le pidió que piense la decisión de dejar la empresa. “Sanem si la razón por la que dejas la compañía soy yo, tienes que saber que me iré, así que piensa tu decisión…Aquí no hay nada para mí. Eres una mujer muy especial, inteligente, creativa, divertida y práctica tienes muchas cualidades. Si sigues en la compañía llegarás lejos”.

