Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 19: Hoy Can hará su último esfuerzo para no perder a Sanem

¡El amor podría cambiarlo todo! La decisión de Sanem ha dejado a Can completamente destrozado. Sin el amor de la única dueña de su corazón, Can no tiene nada más que hacer en Estambul y tendría todo resuelto para irse de la ciudad para siempre. Pero, antes de tomar la decisión más difícil de toda su vida, Can buscará darle un último obsequio a Sanem, cuyo contenido podría cambiarlo todo para siempre.

Este regalo estaría a punto de hacerla cambiar de decisión y finalmente confesarle todo su amor a Can …¿Podrá sanem llegar a tiempo antes que sea demasiado tarde?¿logrará triunfar el amor entre sanem y can?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Aylin fue a casa de los Divit para buscar a Emre; sin embargo, solo encontró a su hermano Can, quien la invitó a pasar porque la veía muy preocupada. Aylin le abrió su corazón para confesarle que extraña a Emre y que desea retomar su relación con él.

“Estoy enamorada de Emre. Desde que tu padre me echó de la compañía, Emre terminó conmigo, pero lo extraño mucho… no responde mis llamadas, siempre me rechaza. Por eso decidí venir, cuando se está enamorado uno hace este tipo de cosas”, le dijo Aylin a Can.

