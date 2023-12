Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 13: Sanem y amenaza con contarle toda la verdad a Can

¡Can buscará recuperar su reputación! La noticia del plagio de su campaña ha tirado por los suelos la imagen de Can y de la agencia. Todos buscarán descubrir quién es el responsable de esta terrible difamación. Por una parte, Sanem sospechará de Emre, el hermano de Can y lo amenazará con decirle toda la verdad.

Debido a esta denigración, Can buscará aislarse de todo y perderse en medio de la naturaleza. En medio de todo este caos, Sanem buscará ser el soporte emocional de Can acercándose cada vez más… ¿Ambos se darán un apasionado beso?

Mira AQUÍ el capítulo 13 de “Sanem y Can”

¿Qué pasó en el último episodio?

En el episodio de ayer, los trabajadores de la empresa se encontraban en un restaurante almorzando. Sanem estaba en una mesa con su falso novio Osman, mientras que Can estaba en otra. La joven se percató de que Enzo Fabri se acercaba al lugar y corrió a la mesa de Can para fingir ser su prometida; sin embargo, ella no tenía puesto el anillo porque Emre se lo había pedido.

“El señor Fabri llegó necesito el anillo, qué está pasando… usted me da el anillo, luego me lo pide, su hermano me pregunta dónde está… Los hermanos Divit acabarán con mi paciencia, me volverán loca “, le dice Sanem a Emre. El hermano malvado de Can respondió: “Sanem solo tráeme el anillo de regreso, ¿de acuerdo?, luego te lo explicaré todo”.