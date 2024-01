Sanem y Can, Novela Turca Capítulo 27 EN VIVO: Sanem luchará por ganarse el corazón de Can

¡Sanem tendrá que luchar por su amor! Cuando todo parecía destinado para ser felicidad en la vida de Sanem y Can, Polen aparecerá nuevamente para darle un ultimátum a Can en el día de su cumpleaños: rescatar su relación de años o terminar para siempre. Sanem descubrirá el plan de Polen y esta vez no renunciará al amor de Can

Ella no solo buscará sorprenderlo con inesperadas sorpresas sino también buscará demostrarle todo su amor … ¿Podrá Sanem ganarse el corazón de Can antes de que Polen haga algo para evitarlo?

¿Qué pasó en el último episodio de “Sanem y Can”?

La complicidad entre ambos es inevitable. Sanem y Can sonríen y disfrutan cada vez más de la compañía del otro; sin embargo, ninguno de los dos se atreve a dar el siguiente paso: aceptar que ambos quieren estar en una relación con el otro. Minutos antes de empezar con el rodaje, ambos personajes tuvieron un encuentro, donde Can le confesó cuáles eran sus sentimientos hacia Polen.

“Polen se marchó para que no volverá…solo vino para estar a tu lado, supongo que quiere seguir contigo”, le dijo Sanem a Can, quien aclaró haber terminado su relación con Polen. “Lo sé le cuesta aceptar que terminamos, estuvimos juntos por mucho tiempo…siempre nos apoyábamos mutuamente; por eso, ella es importante para mí, pero se acabó. Ella lo entenderá, pero necesita algo de tiempo”.

