Hoy Sanem y Can se dirán un adiós definitivo

¡¿El adiós será definitivo?! El último proyecto de trabajo que unía a Sanem y Can ha terminado y con esto la última oportunidad de continuar juntos. El doloroso adiós entre ambos parece ser definitivo, pero Can abrirá lo más profundo de sus sentimientos para evitar que Sanem lo abandone para siempre.

Pese a que se dieron una triste despedida, el destino volverá a juntar a ambos personajes, pues ellos no pueden vivir el uno sin el otro. Es así que Sanem tendrá que decidir entre escuchar a su corazón o cerrarle la puerta al amor por completo.¿Será posible que triunfe el amor?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

Sanem fue a casa de Cam en busca de unos documentos para dejar todo en orden antes de marcharse de la empresa. Al llegar, la joven buscó una excusa para quedarse a trabajar en el domicilio de su jefe; sin embargo, minutos después entró en razón y decidió retirarse. Can no la dejó ir tan fácil.

“Tiene razón, esto es muy ridículo, mejor me voy”, le dijo Sanem a Can, quien respondió: “Sanem puedes quedarte el tiempo que quieras, no tienes que preguntarme… trabaja aquí no hay ningún problema… Sanem no te vayas”.

