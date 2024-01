Hoy Sanem deberá definir sus sentimientos por Can

¡Can lo arriesga todo por amor! La inesperada renuncia de Sanem ha tomado a todos por sorpresa. Por esta razón, Can intentará agotar hasta el último recurso para que ella regrese. Una tarea que será completamente titánica, donde Sanem tendrá que tomar una decisión final: aceptar o no el amor de Can.

Por otra parte, la culpa de Emre lo llevará a confesarse por primera vez ante Sanem. Emre intentará que la joven lo perdone por todas las maldades que le ha hecho a su hermano Can. No te pierdas este impresionante y romántico capítulo

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

En el reciente episodio, Can agradeció a Sanem por haber descubierto al hacker que intentó arruinar su reputación. Aunque la joven tuvo la oportunidad de confesarle todo su amor a su jefe, no pudo hacerlo y salió huyendo de la oficina.

“Sanem la fotografía ha sido todo para mí en la vida… sabes cómo me sentí cuando mi licencia fue suspendida, quería marcharme para no regresar, pero no lo hice. Mi mundo no se derrumbó porque tú estabas ahí. Ese día que fuiste a mi casa, tú querías decirme algo, puedes decírmelo ahora”, le dijo Can a Sanem, quien respondió: “Oye Can no hay nada que decir, creo que me entendiste mal”.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.