Hoy Emre confrontará a Aylin por dañar la imagen de su hermano

¡Grandes confrontaciones! Todo se sale de control. Por una parte, Emre no soportará más la culpa y decidirá ponerle fin a todo. Para esto, él confrontará a su enamorada Aylin y la culpará de haber acabado con la imagen profesional de su hermano Can, ¿Será este el fin de la relación entre Emre y la malvada Aylin?

A pesar de tener la oportunidad de confesarle todo su amor a Can, Sanem tendrá un gran cargo de conciencia que le obligaría a renunciar a su trabajo para alejarse de él. Sin embargo, Can buscará ganarse el corazón de Sanem pese a todos los problemas que la aquejan…¿Triunfará el amor? ¡Capítulo de infarto!

En el reciente episodio, Sanem descubrió que Emre es uno de los espías y responsable de todos los ataques que ha estado sufriendo la agencia los últimos meses. “¿Cómo puedo hacerle algo así? ¿Cómo pudo mirarle a la cara, mientras le apuñalaba por la espalda?… Can es su hermano, está arruinado y desesperado, qué sangre tan fría tiene?… El señor Can debe saber la clase de hermano repugnante que tiene… le diré todo”, le dijo Sanem a Emre.

Tras ser descubierto Emre le pidió a Sanem no contarle nada a Can, puesto que podría irse y abandonar la empresa para siempre. “Cuando le cuentes todo se dará por vencido y se marchará no volverá a confiar en nadie más en la vida. te prometo que voy a resolver todos estos problemas”, afirmó Emre.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.