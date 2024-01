Hoy Aylin y Emre están a punto de ser expuestos por Sanem

¡Toda la verdad sale a la luz! Cuando todas las esperanzas parecían estar perdidas para salvar la imagen de can frente a la prensa, una pista llevará a sanem hacia el responsable. difamación. De esta manera, Aylin y Emre correrán el riesgo de estar a punto de ser descubiertos como los espías y responsables de todos los ataques que ha estado sufriendo la agencia los últimos meses.

Asimismo, Sanem tendrá la oportunidad no solo de exponer a Emre como el verdadero traidor dentro de la empresa, sino también de revelarle toda la verdad a can…¿podrá sanem hacer esta dolorosa revelación a pesar de las grandes consecuencias que traerá consigo? ¡Capítulo de infarto!

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

En el reciente episodio, Can buscó recuperar su reputación. La noticia del plagio de su campaña ha tirado por los suelos la imagen de Can y de la agencia. Esto provocó que todos los trabajadores busquen descubrir quién es el verdadero responsable por esta terrible difamación. Pero Sanem ya tenía un sospechoso en la mira, Emre, el hermano de Can y lo amenazó con decirle toda la verdad.

Debido a esta denigración, Can buscó aislarse de todo y perderse en medio de la naturaleza. En medio de todo este caos Sanem buscó ser el soporte emocional de Can acercándose cada vez más.

Pasión, romance y diversión se verán en “Sanem & Can: Un amor imposible”. No te lo pierdas de lunes a viernes desde las 4:00 p.m.