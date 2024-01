Cam no oculta más su amor y le dará una última oportunidad a Sanem

¡Una última oportunidad para que triunfe el amor! La decisión de Sanem podría cambiarlo todo. Can no ocultará más su amor y le dará una última oportunidad a Sanem para que no le cierre las puertas a su corazón. Sin embargo, la culpa por haber sido la espía del hermano mayor de Can, Emre, podría ser mayor, acabando así con todos los planes de Can de por fin tener una relación.

Por otra parte, un inesperado cambio de planes podría obligar a Sanem a regresar a trabajar en la empresa de Can…¿Será que el destino se opone a que Sanen y Can estén separados?

¿Qué pasó en el último episodio de Sanem y Can?

En el reciente episodio, Can lo arriesgó todo por amor. La inesperada renuncia de Sanem tomó a todos por sorpresa. Por esta razón, Can intentó agotar hasta el último recurso para que ella regrese, yendo a buscarla a su casa para conversar. Sin embargo, Sanem le pidió que la dejara en paz.

“No quiero seguir viéndote, no me sigas, ni siquiera me conoces, no sabes quién soy. Déjame en paz, yo no te quiero”, le dijo Sanem a Can, quien respondió: “Sanem yo no estoy jugando, enserio. No juegues conmigo … .piénsalo muy bien, si me pides que me quede, lo haré. Y si me pides que me vaya, lo haré para siempre”.

