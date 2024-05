Pituca Sin Lucas: Priscila Espinoza no creyó que pasaría el casting para ser María Gracia | EXCLUSIVO

Priscila Espinoza, la actriz que interpreta a María Gracia, la mayor de las Rizo Patrón en “Pituca sin Lucas”, nos cuenta cómo es la relación con su personaje en una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento. De todas las hijas de Techi, Gracia es a quien más le está costando adaptarse a su nueva realidad. Aunque la actriz tiene casi 10 años de experiencia, Priscila reveló que cuando hizo su casting nunca imaginó que conseguiría el papel.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca Sin Lucas Capítulo 05 RESUMEN: Rafael quiso sobrepasarse con Techi y Manuel lo puso en su sitio

Para la joven artista, la posibilidad de ser elegida como María Gracia era muy baja debido a que ella y su personaje son demasiado diferentes. “Dije, no creo, porque no tenemos nada en común”, contó. Sin embargo, y ahora que el personaje es suyo, Priscila confesó que realmente disfruta mucho interpretándolo. “María Gracia y Priscila son agua y aceite, y eso es lo que me más me ha divertido de tener este personaje”, manifestó.

En la primera semana de “Pituca sin Lucas”, María Gracia ya ha protagonizado varios momentos dramáticos y para la actriz esto es algo propio de la Rizo Patrón. “Yo soy la hermana mayor, pero que se comporta como la hermana menor. Sinceramente es una chica como un nivel de engreimiento bastante alto, pero yo la entiendo”, comentó.

Pero el drama en la vida de Gracia también ha llegado hasta su vida amorosa, pues la ‘pituca’ está en medio de un triángulo amoroso con su enamorado Felipe Arosamena y su vecino Salvador Gallardo. Priscila explicó que ella y Sergio Gjurinovic, quien da vida a Felipe, han actuado juntos antes y que ya tienen una química construida, pero que con Jano Baca (Salvador) todo fue distinto. “Con Jano hay una anécdota muy linda que es que nos tocó hacer juntos el casting. Los dos llegamos sin tener idea de lo que iban a hacer nuestros personajes y cuando nos eligieron a los dos fue como ‘mira la química ya está'”, narró.

La artista también habló de su relación con el resto de actores de la telenovela. “Me encanta como nos hemos llevado con el elenco. Nos hemos hecho muy amigos muy rápido y eso solamente significa que la novela tiene mucha química y eso es un éxito asegurado”, expresó. Además, Priscila Fernandez invitó al público a no perderse los nuevos capítulos de “Pituca sin Lucas”. “Es una novela que tiene contenido para todas las generaciones”, aseguró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.