Pituca Sin Lucas: María Belén se alejará de Franco luego de enterarse de que la espiaba

¡Totalmente decepcionada! En el próximo episodio de “Pituca Sin Lucas”, María Belén tomará una decisión radical al cortar todo lazo de cercanía con Franco, después de descubrir que él la estuvo espiando a través de un agujero en su habitación. Franco, el hijo de Manuel, se ve obligado a disculparse con María Belén, pero el daño ya está hecho. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿Franco habrá perdido el amor de María Belén para siempre?

En el reciente avance se observa que, Techi revela a sus hijas que Franco ha estado espiandolas. Ante esta revelación, María Belén inicialmente se niega a aceptar la verdad e intenta defender a Franco. “Mamá, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? Esto es muy serio… Yo conozco a Franco y él jamás haría eso. Él no es un enfermo, mamá“, expresa Belén con tristeza.

Sin embargo, la verdad es innegable. Franco ya había admitido su error frente a Techi, dejando a María Belén sin más opción que aceptar la dolorosa realidad. Profundamente decepcionada, María Belén decide cortar todo vínculo con Franco. “Eres un asco, Franco… Yo pensé que eras distinto. Me has decepcionado muchísimo. Lo que es peor es que te he perdido toda la confianza“, le dice Belén, dejando a Franco abatido por su decisión.

¿Franco podrá recuperar el amor y la confianza de María Belén? No te pierdas hoy “Pituca Sin Lucas”, después de El Gran Chef Famosos.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.