Pituca sin Lucas: Gustavo Mayer cuenta cómo es ser José Antonio Rizo Patrón | EXCLUSIVO

Gustavo Mayer, el actor que interpreta a José Antonio Rizo Patrón en “Pituca sin Lucas”, nos cuenta sobre la relación que tiene con su personaje en una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento. José Antonio es el esposo de Techi y también el causante de todos sus problemas, pues la abandonó y la dejó en la ruina. Sin embargo, esto no será lo único que veamos del misterioso personaje.

Aunque el padre de las Rizo Patrón es presentado como el ‘villano’ de la novela, para Gustavo, el patriarca no es totalmente malo, sino que está lleno de matices. “Es un tipo que hace algunos negocios un poco turbios, pero es un buen papá. Ama a sus hijas, adora a su esposa y también quiere mucho a su suegra Cocó”, explicó. El actor incluso confesó sentirse identificado con algunos aspectos del personaje.

“Es un hombre muy cariñoso y yo soy un papá muy cariñoso. Tengo muchas expresiones de amor y cariño con mi hijo”, aclaró. Gustavo Mayer también reveló que fue precisamente esta cualidad la que le facilitó interpretar al controversial esposo de Techi. “Esa conexión con la expresividad de felicidad y de amor es algo a lo que, yo en particular, estoy acostumbrado y creo que hay que aprovechar para impregnar en el personaje y poder ponerlo en la pantalla”, contó.

Pero esta no es la primera vez que Gustavo interpreta a un personaje que abandona a su familia. Aunque aparentemente José Antonio de “Pituca sin Lucas” y Carlos Castro Mendivil, el padre de Bárbara de “Papá en apuros”, pueden parecer muy similares, para Gustavo en realidad no lo son. “Era también un hombre muy querendón que lo tildaron de estafador cuando en realidad no lo era. Aquí es un hombre que no quiere que lo vean como estafador, pero quizás si lo es. Son opuestos”, aclaró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

