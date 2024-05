Pituca Sin Lucas Capítulo 18: Belén rompe en llanto al sentir que Franco TRAICIONÓ su confianza

Belén Rizo Patrón está muy afectada por lo que acaba de vivir. El hecho de ser espiada por Franco Gallardo afectó mucho su estabilidad emocional. Por ello, cuando se recostó en su madre, partió en llanto y no pudo demostrar cómo realmente se siente. “Nunca te había visto tan interesada en alguien y tú eres muy sensible como para fijarte en alguien que no sería especial”, comentó Techi.

“Me llegan las mentiras, tu me criaste así. Me duele, mi cuarto también es mi intimidad. Ahí están mis penas, mis miedos, mis culpas…”, fue la forma en la que se desahogó Belén. “Yo creí que iba a estar con Franco. Después de esto es imposible, ya no creo con él”, sentenció la señorita.

En lo que María Teresa De La Puente intentaba consolar a su menor hija, dio un comentario que podría terminar con las esperanzas ambos formalicen una relación. “Las cosas siempre pasan por algo, tal vez esto es una señal de que Franco no es para ti”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.