Pituca sin Lucas Capítulo 15 EN VIVO: Gracia no soportará que Belén hable mal de su papá

Hoy en “Pituca sin Lucas” se vivirá una acalorada discusión entre Belén y Gracia, las hermanas Rizo Patrón, que promete dejar sorprendido a todos. La confrontación surge a raíz de los comentarios negativos de Belén sobre su padre, lo que desata la furia de Gracia, la mayor de las hermanas, quien intenta poner orden en la familia.

En el reciente avance del episodio, se revela que Gracia está entusiasmada por su próxima boda. Sin embargo, su felicidad se ve interrumpida cuando María Belén le anuncia que su padre no asistirá a su día especial. Esta noticia desencadena una fuerte discusión entre las hermanas en sus habitaciones. En un arrebato de ira, Belén declara: “No, no me prohibas nada, Gracia. Entiende, yo no quiero un papá así, no quiero un papá que nos abandone. Aparte, a lo mejor tiene otra familia”.

La respuesta de Gracia no se hace esperar. Visiblemente molesta, responde: “Nunca más vuelvas a decir algo así en tu vida, ¿entendiste?”. Incapaz de contener su frustración, Gracia confrontará a su hermana menor.

Sin embargo, el drama no termina ahí. La situación más dolorosa del episodio la vivirá Margarita, quien sufrirá un golpe emocional cuando Franco le confiesa que quiere terminar su relación.

Este episodio de “Pituca sin Lucas” promete ser uno de los más emotivos. No te lo pierdas hoy, después de El Gran Chef Famosos.

Mira EN VIVO el nuevo capítulo de “Pituca sin Lucas”