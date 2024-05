Pituca Sin Lucas Capítulo 14: Franco y Belén protagonizan TIERNA reconciliación 

Franco Gallardo estuvo muy molesto con Belén Rizo Patrón luego de que la escuchara hablando con su hermana, en la que mandó un claro mensaje, diciendo que nunca se fijaría en alguien como él. Por este motivo, el joven decidió quitarle el habla y cambió su comportamiento con la señorita.

Sin embargo, no contó con que Belén no estaba enterada de lo sucedido. Cuando se dio cuenta, inmediatamente intentó justificarse con el hijo del “Tiburón” Gallardo. “Lo que pasa es que le dije eso a mi hermana para que no me molestara. No quería que se metiera”, expresó.

Además, no quedó ahí. La adolescente no dudó en dedicarle un romántico mensaje, con el que le comenzaron a brillar los ojos. “Franco, tu eres un chico muy lindo, cariñoso, divertido, amable y con un corazón muy amable. Nunca me voy a olvidar que ni nos conocías y nos ayudaste. Tengo mucha suerte de conocerte”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.