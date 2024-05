Pituca sin Lucas Capítulo 12 EN VIVO: Belén confronta a Gracia por beso con Salvador

El episodio de hoy de “Pituca Sin Lucas” promete estar lleno de emociones intensas y giros inesperados. En este capítulo, María Belén, con la firme determinación de proteger la honestidad y la lealtad, se enfrentará a su hermana mayor, María Gracia, tras sorprenderla en una situación comprometedora: un beso con Salvador Gallardo. La infidelidad no es algo que María Belén esté dispuesta a tolerar.

El avance del episodio nos muestra a una María Belén decidida a obtener la verdad. Aborda a su hermana mayor, exigiéndole explicaciones sobre con quién pasó la noche anterior. A pesar de los intentos de María Gracia por mentir y desviar la conversación, María Belén no se deja engañar. “No me mientas, Gracia. ¿Desde cuándo le estás poniendo los cuernos a Felipe?”, exclama María Belén, dejando claro que no aceptará la deslealtad.

Paralelamente, Salvador se verá en una situación tensa con Manuel, conocido como ‘El Tiburón’, quien lo obliga a dejar de frecuentar a María Gracia. La confrontación entre ambos es inevitable. “¿Cómo es eso que está saliendo otra vez con la hija de la vecina?”, cuestiona Manuel, mientras Salvador intenta defender su relación con María Gracia. “Tu amiga se le cae un pelo y tú sales corriendo a recogérselo. Tú tienes una relación con Conchita”, le recrimina Salvador.

