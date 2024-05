Pituca sin Lucas Capítulo 11 EN VIVO: Belén descubrirá a Gracia besando a Salvador

En el nuevo episodio de “Pituca Sin Lucas” se vivirán momentos realmente reveladores. Comenzando por Franco Gallardo y la pared por dónde espía a Belén Rizo Patrón, al parecer su enorme secreto llegará a su fin, pues Salvador lo encontrará con las manos en la masa. ¿Ahora qué sucederá?

Por otro lado, los giros inesperados en la vida de María Gracia Rizo Patrón no tienen cuando terminar. Su celos estarán más desatados que nunca, pues observará que Felipe y Micaela comienzan a compartir demasiado tiempo juntos a raíz del accidente que tuvo. “No soy ninguna tonta y ¿sabes qué? Ya me hartaste, así que vete, que no quiero hablar”, es la forma en cómo le reclamará a su pareja.

Pero no todo quedará ahí, María Belén por fin conseguirá trabajo, sin esperar encontrarse con su hermana. No obstante, la sorpresa no fue encontrarse con su hermana, sino ver cómo se está besando con Salvador Gallardo en plena fiesta. ¿Guardará el secreto?

