Pituca sin Lucas: Brandon Stieber confiesa que le gustaría interpretar a Salvador Gallardo | EXCLUSIVO

Brandon Stieber, el actor que le da vida a Alonso Gallardo en “Pituca sin Lucas”, nos cuenta cómo inició en el mundo de la actuación en una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento. Alonso es de los actores más jóvenes del set. Sin embargo, el pequeño gran talento tiene grandes metas para el futuro.

El joven actor hizo su debut en la televisión peruana en la nueva novela familiar “Pituca sin Lucas”, donde interpreta al hijo menor de Manuel Gallardo. El pequeño actor “Mi mamá me presentó para un casting cuando tenía un año y medio. Yo quedé como secundario, pero el bebé principal se hizo en los pañales y tuve que entrar yo”, narró.

Aunque el papel le queda perfecto, Brandon reveló que, si tuviera algunos años más, le encantaría hacer el divertido papel de Jano Baca, quien interpreta a su hermano mayor. “El personaje es gracioso, bastante: Salvador Gallardo”, confesó. El artista también expresó que admira a su compañera de elenco Francisca Aronsson, quien le da vida a María Belén, la hija del medio de la “Pituca sin Lucas”.

Pero la admiración y el cariño no solo viene de parte de Brandon, pues el niño actor confirmó que tiene una relación muy especial con el elenco de la novela. “En mi familia no soy tanto el ‘engreído’, pero en el set sí soy”, aseguró. Además, Brandon se mostró emocionado por la posibilidad de explorar más en el mundo de la actuación. “A mí me gustaría experimentar sería intentar hacer teatro. Yo he actuado para sesiones de fotos, cortometrajes, comerciales”, expresó.

