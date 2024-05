Pituca Sin Lucas: Así fue la travesía de Fernanda Llanos para quedarse con el papel de Margarita | EXCLUSIVO

Fernanda Llanos interpreta a “Margarita” en la nueva novela familiar de Latina Televisión. La joven actriz está dando de qué hablar por personificar a la persona que le hará la vida imposible a Belén Rizo Patrón en “Pituca Sin Lucas”. Además, el lío amoroso en el que será involucrado su personaje junto con Franco Gallardo, le pondrá los pelos de punta a todos los televidentes.

Sin embargo, para llegar a quedarse con el personaje tuvo que pasar por una situación realmente interesante. En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, contó que de un momento a otro tuvo que audicionar y aceptó el reto porque realmente quería tener su primera experiencia participante en una novela importante a nivel nacional.

“La directora del casting me escribió un viernes, en la tarde-noche, mandándome el texto, diciéndome si podía audicionar al día siguiente y me aprendí las líneas que podía”, comenzó diciendo muy emocionada sobre su travesía. “Vine audicionar, pasaron unos días y me llamaron. Me dijeron que había quedado preseleccionada y a los dos días me dijeron que había quedado seleccionada para el personaje de Margarita”, reveló.

Asimismo, se muestra muy optimista sobre su futuro actoral y confesó que le gustaría participar en un filme. “Espero de todas maneras, quizá trabajar en una película. Esa sería como que mi meta de acá a 5 años”, expresó. Por otro lado, también uno de sus grandes sueños es buscar la internacionalización.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.