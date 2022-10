Yenifer Paredes: Poder Judicial suspende audiencia por supuesta descompensación de la investigada

Este martes se realizó una audiencia para evaluar el recurso presentado por la defensa legal de Yenifer Paredes y del exalcalde de Anguía, José Medina Guerrero, para revertir la orden que le impuso el Poder Judicial de 30 meses de prisión preventiva por presuntamente integrar una supuesta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno, la cual direccionaba obras públicas.

Durante esta sesión, la cuñada del presidente Pedro Castillo alegó no sentirse apta para continuar con la misma debido a que desde el último domingo arrastra un mal de salud. “Estoy con intravenosa desde ayer. En la mañana me han puesto. Sigo mal, doctor. Así me han traído el día de hoy. Ustedes pueden verificar que me han atendido”, señaló.

Por su parte, previamente, el juez Iván Alberto Quispe Aucca, recomendó al abogado de Paredes Navarro llevar la audiencia desde el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres en Chorrillos, pues ya estaban demorando y necesitaban avanzar con el pedido de Medina Guerrero.

Sin embargo, poco tiempo después, el magistrado decidió suspender la propia y continuar con el recurso de José Nenil Medina Guerrero, quien también busca dejar sin efecto los 30 meses de prisión preventiva que pesa sobre él. Asimismo, la sala revisará la apelación del Ministerio Público, el cual, previamente, había solicitado 36 meses para ambos investigados.

“Habíamos indicado a su señor abogado que él la puede representar, pero si desea participar en la audiencia, es su derecho. En todo caso, es prioritario su estado de salud para que el personal del INPE la pueda atender. Si los señores jueces no tendrían inconveniente, tendríamos que suspender la vista de la causa con relación al recurso impugnatorio de la señorita Yenifer Paredes Navarro, entre tanto, las otras vistas pueden llevarse a cabo”, sostuvo el magistrado.