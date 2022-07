Yenifer Paredes ante Comisión de Fiscalización: Nunca he realizado tráfico de influencias

Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y rechazó haber desarrollado tráfico de influencias con su trabajo en distritos de Cajamarca. No obstante, mencionó que el mandatario no conocía de sus actividades profesionales.

“¿En qué momento yo he sido enlace? Nunca he realizado tráfico de influencias. Si usted ve, yo estoy haciendo mi trabajo con una comunidad. No he prometido nada, no he hecho tráfico de influencias”, señaló ante el grupo de trabajo parlamentario.

En otro momento, Paredes Navarro reiteró que ella conoce bien que tiene impedimento de trabajar con el Estado, mas no con empresas privadas, por lo que decidió prestar sus servicios a la compañía de Hugo Espino. Asimismo, precisó que el contrato que tenía con Espino era “verbal” y que sus pagos ascendían a S/1.500 mensuales.

“Al inicio se me indicó que no podía contratar con el Estado. Por eso es que dejo de laborar en una entidad pública que anteriormente estaba trabajando, pero no se me indicó que no podía laborar en una entidad privada porque ahí estarían vulnerando mi derecho fundamental al trabajo”, expresó la menor de la familia Paredes Navarro.