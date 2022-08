Wilmar Elera impugnará sentencia judicial de 6 años de cárcel en su contra

Wilmar Elera García señaló que su defensa legal impugnará la decisión del juez en primera instancia, quien le impuso una condena de seis años de pena privativa de la libertad por la presunta comisión del delito de colusión agravada. No obstante, mencionó que aún mantiene su condición de congresista mientras “no haya sentencia firme que me condene”.

“El Poder Judicial ha emitido una sentencia condenatoria contra mi persona, por mi participación en la labor de supervisión de [la obra] ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa-Ayabaca-Piura'”, refiere el comunicado.

“Siempre he respetado el magisterio del Poder Judicial en la toma de sus decisiones, sin embargo, al no encontrarme conforme con este pronunciamiento, mi defensa legal interpondrá los recursos de ley, con la finalidad de impugnar la decisión expedida por el juez de primera instancia, pues tengo la confianza que siempre he obrado con rectitud y transparencia en mi desempeño profesional”, precisa el escrito.

Cabe indicar que el juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Ronald Soto Cortez, ordenó la tarde del último jueves la ubicación, captura e internamiento en un penal del parlamentario por Somos Perú, Elera García.