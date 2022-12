Walter Ayala tras allanamiento a su vivienda y oficina: “Para mí esto es un show”

La madrugada de este lunes 26 de diciembre, tras un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP), se allanó la vivienda y oficina del exministro de Defensa, Walter Ayala, y otros seis investigados.

Esta medida responde al caso de los ascensos irregulares de policías y militares en 2021. Al extitular del Mindef se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y abuso de autoridad por parte del Estado.

Por su parte, Walter Ayala calificó la intervención como un “show”, pues asegura que siempre brindó las facilidades para el caso. Además, consideró que ha pasado demasiado tiempo desde que se abrió la investigación en su contra.

“Yo estoy presto a que se me investigue. He brindado las facilidades del caso de manera transparente, pero para mí esto es un show. A mí se me está investigando por unos supuestos ascensos ocurridos en el año 2021, ha pasado cerca de año y medio. ¿Qué van a encontrar? Pienso que este allanamiento ha sido innecesario”, apuntó ante los medios.

“Tengo la consciencia tranquila. En año y medio ha habido detenciones y en este caso recién. Yo no soy ladrón si fuese ladrón hubiera robado siendo ministro de Defensa porque manejaba millones y millones de soles”, agregó la exautoridad.

Por último, el también abogado de profesión sostuvo que en el Perú nadie tiene el beneficio del debido proceso. Reafirmó su inocencia y añadió que no cargará con culpas ajenas. “Si yo he visto algo, lo voy a decir al fiscal, estoy llano a Colaborar. Si sé algo se lo voy a decir al fiscal”, remarcó.