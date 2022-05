Vladimir Meza rechaza afirmaciones de Zamir Villaverde: “No he organizado ningún fraude electoral”

El exalcalde de la provincia de Huaraz, Vladimir Meza, se presentó este último domingo en Punto Final y descartó que haya organizado algún fraude electoral junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en beneficio del presidente Pedro Castillo, tal como afirmó Zamir Villaverde.

En consecuencia, la exautoridad edil consideró que las declaraciones del empresario recluido en Ancón I forman parte de una “burda estrategia” para poder negociar con la Fiscalía y obtener mejoras penitenciarias. Además, negó conocer al titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y a funcionarios de la ONPE.

“No conozco directamente al señor Salas Arenas, a ningún miembro y a ningún funcionario, ni del Jurado Nacional de Elecciones, ni de la ONPE. No he liderado equipo técnico, no he planificado, no he organizado ningún fraude que manifiesta este delincuente que, en estos momentos, está preso y desesperadamente quiere salir y habla tontería y media. Me quieren utilizar como chivo expiatorio”, declaró.

En otro momento, Vladimir Meza reveló que la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, le presentó Bruno Pacheco a inicios de la gestión de Pedro Castillo. Posteriormente, precisó que conoció a Zamir Villaverde.

Asimismo, respecto a sus visitas a la Casa de Gobierno, alegó que esto responde a un ofrecimiento para integrar la Secretaría General de Palacio de Gobierno. No obstante, comentó que el proceso no se concretó debido a que no cumplía con el perfil requerido.