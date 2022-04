Vladimir Cerrón: El presidente está mal asesorado en su círculo más interno

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, brindó una entrevista para la BBC News, cadena internacional de noticias, donde indicó que el presidente Pedro Castillo está mal asesorado y, producto de influencias de derecha, puede tomar decisiones equivocadas.

Ante la interrogante sobre las manifestaciones que viene atravesando el país, Cerrón expresó que eso sucede “porque el presidente no ha aplicado hasta el momento ninguna política de izquierda. No ha revisado los contratos, ni ha nacionalizado ningún recurso estratégico, que no pueden estar en manos del enemigo”.

En ese sentido, precisó que el enemigo al que se refiere es un enemigo económico, “porque se llevan el 80 % de las ganancias, no pagan regalías y algunas están exoneradas de impuestos”. Además, señaló que la solución ante la inestabilidad política actual, es la convocatoria al referéndum para una Asamblea Constituyente.

Por otro lado, el también neurocirujano, se refirió al matrimonio entre personas del mismo sexo y detalló que “estamos en un proceso que la misma sociedad tiene que aceptar. No es un tema que se puede imponer de la noche a la mañana. Esta es una sociedad altamente conservadora y católica”.

En esa línea, mencionó que estaba de acuerdo con la unión civil; sin embargo, respecto al matrimonio, evitó dar una respuesta concreta.