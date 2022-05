Vladimir Cerrón amenaza con el cambio de Constitución: “Será por la vía pacífica o no”

No da su brazo a torcer. El secretario de general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, durante una reunión paritaria junto a sus simpatizantes, volvió a referirse respecto al cambio de la Constitución. Sin embargo, esta vez tuvo un tono amenazante, lo cual ha generado el rechazo de un sector de la ciudadanía.

Para el exgobernador de Junín, una Asamblea Constituyente es la salida correcta a la crisis que atraviesa el país; no obstante, remarcó que no habrá cambios en el Perú sin una nueva carta magna. “Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución”, puntualizó.

“En el Perú no va a haber cambios si no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o una vía NO pacífica”, advirtió el líder del partido de gobierno, el pasado 3 de mayo, en un local de Perú Libre.

Asimismo, Cerrón Rojas consideró que la carta magna en un Estado es el “consenso” entre clases para no estar en una “perpetua lucha”. Por ello, recordó que el perpetrado en 1993 es fruto de un golpe y no de un pacto social, donde se priorizó la creación una “nueva clase política empresarial en el Perú”.