Viernes 9 de diciembre es feriado nacional por la Batalla de Ayacucho

Tal como ya se había adelanto el año pasado, este viernes 9 de diciembre será día feriado nacional en todas las entidades e instituciones públicas del país. ¿La razón? Por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, cuya contienda consolidó la independencia de América, de acuerdo norma promulgada por el Gobierno y publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, el dictamen que introduce el nuevo feriado calendario (Ley Nº 31381) modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 713. Tengamos en cuenta que el jueves 8 de diciembre también es feriado, por lo que se considera un fin de semana largo propicio para realizar turismo interno.

Por otro lado, cabe indicar que los feriados, como el 8 y 9 de diciembre, son definidos por la ley, mientras que los días no laborables son decretados exclusivamente por el Gobierno. No obstante, los feriados son descansos remunerados que no se compensan; caso contrario, si no se trabaja en un día no laborable, este se debe de compensar con horas.

Respecto a los feriados a lo largo del calendario de este año, hemos tenido los siguientes:

Año Nuevo / 1 de enero.

Jueves Santo y Viernes Santo / movibles.

Día del Trabajo / 1 de mayo.

San Pedro y San Pablo / 29 de junio.

Fiestas Patrias / 28 y 29 de julio.

Santa Rosa de Lima / 30 de agosto.

Combate de Angamos / 8 de octubre.

Todos los Santos / 1 de noviembre.

Navidad del Señor / 25 de diciembre.

¿POR QUÉ SE DECLARA FERIADO LA BATALLA DE AYACUCHO?

La Batalla de Ayacucho se desarrolló un 9 de diciembre de 1924, dicha victoria de los patriotas frente a los realistas, en la Pampa de Quinua, significó la consolidación de la independencia del Perú.

Aquel enfrentamiento estuvo liderado por el libertador Antonio José de Sucre y ha sido catalogada como la última gran contienda de las campañas libertarias de América, iniciadas desde 1809. Por su significado, se encuentra inscrita entre las grandes batallas del ámbito hispanoamericano.