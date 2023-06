Víctima de los préstamos ‘gota a gota’ fue golpeado y sigue siendo amenazado

Un comerciante, nueva víctima de los préstamos ‘gota a gota’, ha denunciado que sigue siendo amenazado por la banda criminal que le dio un crédito. Incluso, los delincuentes fueron al local de su negocio para golpearlo debido a que no podía pagar. El hecho ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional del Perú.

Todo comenzó en diciembre del año pasado. El hombre contactó a un grupo de prestamistas que, sin saber, resultó ser una banda delincuencial y pidió un préstamo de 300 soles. Para cumplir con su deuda, debía pagar 15 soles diarios durante 24 días; es decir, 360 soles en total. Lo hizo. No obstante, el ofrecimiento de más dinero provocó que continúe en ese círculo extorsivo que ahora lo tiene con una deuda de 1200 soles que no puede abonar.

“La situación es demasiado difícil. Los mensajes son constantes, son todos los días, los atropello, las amenazas. Estoy casando de todo eso. Qué pase lo que tenga que pasar”, señaló la víctima, quien continúa recibiendo mensajes por parte de los delincuentes.

“¿Para la comisaría? Qué me interesa a mí la comisaría, payaso. Me dices el día que vayas, que yo voy a ir, te voy a acompañar. Le dices que soy yo. Le dices: ‘Este venezolano me está amenazando porque le debo plata’. Qué payaso eres “, se escucha decir a uno de los extorsionadores.

Han ido a su negocio

Los mensajes, sin embargo, no solo se han quedado en amenazas. Los delincuentes han ido al negocio del comerciante y lo han golpeado. “Entró con un casco y me dio un cascazo en la cabeza. Eran dos. Ellos siempre andan en grupo. Eran extranjeros”, declaró la víctima, quien ya ha denunciado su caso. El consejo es tener cuidado, pues lo que parece ser un crédito fácil de acceder podría poner en riesgo la vida.