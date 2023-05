Valeroso niño salva a una menor de 12 años de ser abusada por sujeto  

Un sujeto identificado como Jesús Velita Príncipe es acusado de intentar abusar de una menor de 12 años, en el distrito de Puente Piedra. Gracias a la rápida intervención de un niño, quien alertó a los vecinos de la zona, pudieron capturarlo y ponerlo disposición de la Policía Nacional.

No obstante, estos mismos vecinos denunciaron ante la prensa que, según les habría indicado un representante del Ministerio de la Mujer, el agresor podría salir en libertad por no haberse “consumado el acto”.

“Ha entrado a su casa, ha roto su puerta. Si un niño no le ve y pide ayuda a los vecinos, esa niña ahorita estuviera muerta, no solo una, sino dos niñas. Desde el Ministerio de la Mujer nos han dicho que, si no hay nada, si no ha sido consumado el acto, el señor sale en 48 horas”, comentó una indignada ciudadana.

Posteriormente, un grupo de personas enfurecidas arribó hasta los exteriores de la comisaría del citado distrito, exigiendo justicia y pidiendo que el atacante no salga en libertad.

Cabe destacar que Jesús Velita cuenta con antecedentes por tentativa de feminicidio, violencia psicológica, robo y hurto agravado en casa. Sin embargo, por la inexistente operatividad de la justicia, el criminal terminaba siempre en las calles.

“Todos los conocían. Él era ratero, fumón. A todos les robaba. A una de las vecinas, sus hijas sufrieron daños psicológicos y también intento de violación”, expresó un familiar de la víctima.

Finalmente, la familia y vecinos señalan que temen por la seguridad de sus hijas ante la falta de justicia en su comunidad. Por lo pronto, no olvide dicho rostro, dado que este peligroso sujeto podría ser liberado en las próximas horas.