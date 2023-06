Vacaciones pagadas: denuncian nueva modalidad de estafa en las calles

Una nueva modalidad de estafa está siendo investigada por la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri. Se trata del premio de las vacaciones soñadas, el cual se obtiene tras jugar el raspa y gana, o con la aplicación del semáforo ganador.

“Supuestamente, me había ganado un viaje para dos personas. Eran tres destinos, podía escoger cualquiera y me daban el pasaje ida y vuelta, y el hotel”, dice Jarumi Capcha, una joven que fue víctima del cuento de las vacaciones pagadas.

EL RASPA Y GANA

“Todos los tickets del raspa y gana son boletos ganadores. Esta es la primera parte que nos dice a nosotros que es una estafa”, señala el general PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Investigación de Estafas.

Los promotores de las empresas de turismo se ubican en los exteriores de centros comerciales de San Isidro, Miraflores, Jesús María y Chorrillos y ofrecen premios que van desde paquetes turísticos a destinos nacionales e internacionales hasta hospedajes casi gratuitos en reconocidos hoteles del mundo.

“Raspé y me dijo que había ganado el premio del viaje. Me dijeron que me dirija a unas oficinas para que me entreguen el certificado del premio”, cuenta una de las víctimas.

Tras participar, los “ganadores” deben dirigirse a la oficina principal de la agencia ubicada a unas cuadras del lugar donde son abordados. En este caso, la joven se dirigió a la agencia Aerotours Perú, donde le consultaron si tenía tarjetas y de qué tipo con el fin de evaluar su capacidad crediticia.

Luego le comentaron que debía adquirir una membresía para que pueda acceder a su premio. “Me dijeron que me iban a cobrar mensualmente 100 soles. No me dijeron que me iban a pasar el monto total”, afirma la administradora, quien perdió 4 mil dólares.

EL SEMÁFORO GANADOR

La pareja Jarumi Capcha y Diego Calderón denuncia haber sido estafada por la empresa Pachacútec Vacaciones On. “Nos acercamos y fue muy sospechoso que nos preguntaran de cuanto era nuestro sueldo, cuánto estábamos ganando, que tarjetas usábamos”, comenta Capcha.

Tras acceder al beneficio de parte de la agencia, fueron con un carnet que supuestamente les permitía obtener descuentos en restaurantes, pero no fue así. La gerenta del lugar les comentó que no tenía un convenio con esta y que no los conocían. Cuando trataron de presentar una queja, les comentaron que se comuniquen con sus abogados.

Cuidado con el cuento de las vacaciones pagadas. Foto: captura de Punto Final

Los investigadores de la Dirincri intervinieron las oficinas de las empresas Aerotours Perú y Pachacútec Vacaciones On. Con la operación “Sorpresa”, los agentes buscan revelar las irregularidades que existen en este tipo de negocio.

“Nosotros hemos detectado que hay signos y elementos de convicción de que se trataría de organizaciones criminales porque esta modalidad ha sido importada de Colombia”, manifestó

Cabe señalar que esta modalidad que exige la compra de membresías para obtener ciertos beneficios ha sida denunciada por tratarse de una publicidad engañosa. De acuerdo con la Dirincri, las promociones inducen a la firma de contratos engañosos.