¿Universitario puede salir campeón? Conoce los partidos que le restan

El pasado domingo 9 de octubre, Universitario de Deportes empató 0-0 ante Sporting Cristal que fue en el Estadio Nacional de Lima. Dicho partido debía ser sí o sí un triunfo de los dirigidos por Carlos Compagnucci para que puedan meterse aún más por la pelea del Torneo Clausura. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

La ‘U’ tiene pocas chances de campeonar el Torneo Clausura. Foto: Prensa – Univ. de Deportes

Cabe recalcar que en el trámite del partido el equipo superior fue Sporting Cristal, ya que fue la escuadra que más peligro generó en arco rival con 2 remates al palo de Alejandro Hohberg. No obstante, el empate es un resultado que los favocere, caso contrario con el cuadro ‘crema’ que no tenía otra opción que no sea ganar.

Conoce lo partidos que le restan al conjunto ‘merengue’ en el Torneo Clausura:

Jornada 16: Universitario de Deportes vs FBC Melgar – Domingo 16/10

Jornada 18: Universitario vs Sport Huancayo – Domingo 23/10

Jornada 19: UTC vs Universitario – Domingo 30/10