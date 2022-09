Un androide llegó a la Premier League

La incertidumbre se disipa con el pasar de los encuentros y es que el nueve no ha dejado de anotar desde su llegada a Manchester.

El noruego demostró en la Bundesliga que no era más una promesa y es que en sus 3 temporadas en el Signal Iduna Park anotó 77 goles en 80 partidos. Su gran influencia de goles en el cuadro alemán, sumado a su capacidad de moverse por todo el frente de ataque, hizo que el Manchester City ofertara 61 millones de euros por sus servicios. Cifra que el Borussia Dortmund no rechazó.

El precio pagado generó dudas pero el ‘androide’ se encargó de demostrar su valía, ya que desde su llegada al Etihad Stadium, Erling registra 11 goles y 1 asistencia en tan solo 9 partidos en todas las competiciones. Su participación no ha pasado desapercibido y es que la Premier League ya lo galardonó como ‘Jugador del mes de agosto’. Increíble.

What a start to life in the #PL 👏@ErlingHaaland is August's @EASPORTSFIFA Player of the Month after 9️⃣ goals in his first 5️⃣ matches!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/s22u5xFoQn