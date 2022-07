Trujillo: vecinos piden ejecución de obras de agua y de desagüe

Los vecinos del sector La Molina de Huanchaco (Trujillo) protestaron en demanda de la ejecución de una obra de agua y de desagüe, pues no cuentan con estos servicios básicos desde hace tiempo y los silos que utilizan ya colapsaron.

“Todos los días tenemos que comprar una tancada de agua que nos cuesta S/ 8, esto incrementa el precio de la canasta básica familiar más ahora que no hay trabajo y no tenemos agua, ya nuestros silos colapsan, encima con la pandemia que estamos, nos dicen que debemos lavarnos las manos, pero con qué si no tenemos agua”, reclamó una vecina.

El proyecto de saneamiento fue generado en la Municipalidad Distrital de Huanchaco, tiene el visto bueno de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se encuentra en la Municipalidad Provincial de Trujillo desde el 2018, pero hasta la fecha no se ejecuta y no reciben explicación alguna.

Colapso de pozos ciegos

“Yo soy moradora desde hace 16 años, no tenemos agua y siempre nos dicen que el proyecto ya llega. Nosotros hacemos nuestro pozo ciego como le dicen, yo ya tengo 16 años haciendo allí, ya colapsó, he tenido que hacer otro hueco”, lamentó una señora.

Los manifestantes provistos de pancartas en manos y megáfonos desde la plaza de armas de Trujillo pidieron al alcalde José Ruíz que le dé celeridad a esta obra de saneamiento para mejorar sus condiciones de vida.