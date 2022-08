Trujillo: vecinos denuncian abandono del parque Madre Teresa de Calcuta y exigen mantenimiento

Los vecinos de la urbanización El Alambre en Trujillo pidieron a la municipalidad provincial que hagan un mantenimiento al parque Madre Teresa de Calcuta, pues está abandonado desde hace varios años.

Las rejas están deterioradas, los columpios oxidados, las áreas verdes tienen heces de perros por todos lados, el tobogán está roto y, al parecer, hay una tubería rota, pues drena continuamente el agua hasta la vereda.

“Ya está bastante tiempo (abandonado), más de tres años o cuatro, porque incluso la municipalidad venía a limpiarlo, pero ya lo han dejado así, por lo que la gente no ha salido mucho también por la pandemia”, expresó, preocupado, un padre que paseaba a su hija en bicicleta.

“A este parque le faltan las rejas, se lo llevaron los de la municipalidad, pero no lo trajeron, no lo han repuesto y está roto ese tubo porque sale el agua”, reclamó otra vecina, quien opina que este lugar no parece un parque.

Piden recuperación de parque

Los vecinos pidieron a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Trujillo la recuperación de este lugar, que es indispensable para las familias que desean regalar a sus hijos gratos momentos de esparcimiento.