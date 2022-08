Trujillo: trabajadores del Ministerio Público exigen en protesta cambio de régimen laboral

Los trabajadores del Ministerio Público protestaron este martes en Trujillo por un cambio de régimen laboral. Pidieron a las autoridades pasar del régimen laboral 1057 al 728 y así mejorar sus condiciones de trabajo.

“No existe una nivelación, la diferencia es abismal, mientras un trabajador 728 tiene un básico de alrededor de 4480, un trabajador CAS gana 1060, entonces esa diferencia es la que hace y genera esta molestia”, reclamó el dirigente.

Asimismo, detalló que hay 150 perjudicados solo en un distrito, como los conductores, y también en el área de gestión fiscal donde hay trabajadores CAS que perciben menos que un trabajador del 728 y que tienen el mismo horario y la misma carga laboral.

Exigen igualdad de condiciones

“Lo que manda el imperio del derecho laboral es que haya igual trabajo, igual remuneración, igual responsabilidad e igual remuneración. Eso lo saben todos los hombres de derecho, quienes tienen que resolver este reclamo son los hombres de derecho, entonces si no lo están haciendo, no es porque no lo sepan, sino porque no tienen voluntad política”, explicó.

Además, sostuvo que actualmente son trabajadores activos y, en algún momento, dependerán de una pensión, entonces cómo se han desgastado en su físico e intelecto serán trabajadores que necesiten una mejor CTS.