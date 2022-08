Trujillo: trabajadores de empresa de seguridad protestan por falta de pago de sueldo y su CTS

Los trabajadores de Esvicsac, una empresa dedicada a brindar servicios de seguridad a las entidades públicas, protestaron este jueves en la plaza de armas de Trujillo, porque no recibieron sueldo en julio.

“La exigencia que nosotros tenemos como personal operativo de La Libertad, somos más de 300 trabajadores. Estamos solicitando que nos pague la CTS del mes de mayo que hasta el momento la empresa no deposita”, contó el dirigente Jhonny Grados Hernández

Asimismo, señaló que la empresa les viene prometiendo que les pagarán a más tardar el lunes, pero hasta la fecha no cumplen. “La empresa hasta ahora nos paran paseando con que a más tardar el día lunes, pero no ha sido así, estamos 18 y hasta ahora no nos han pagado. No tenemos dinero, no sabemos qué hacen con el dinero”, reclamó.

Advierten que radicalizarán medida

Los manifestantes advirtieron a la empresa que si este mes no cumplen con el pago de su sueldo de julio y la Compensación por Tiempo de Servicios, entonces adoptarán medidas radicales.

“Si ya hasta el lunes no hay dinero, tenemos que tomar medidas radicales, vamos a comunicarnos con el Ministerio de Trabajo, la Sunafil y vamos a tratar de hacer un paro o una huelga indefinida”, informó.