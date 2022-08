Trujillo: puesto de salud inaugurado por César Acuña se desmorona en menos de un año

El puesto de salud Libertad de Trujillo presenta una serie de deficiencias en su infraestructura en menos de un año de ser remodelado e inaugurado por el alcalde de la provincia José Ruíz y César Acuña.

El regidor de Trujillo André Gallo denunció que “es ilógico que una obra millonaria no tenga ni siquiera un año y empiece a desprenderse las luminarias, a desprenderse las cerámicas de las paredes y tenga rajaduras en las paredes y marcos de las puertas”.

La remodelación del puesto de salud Libertad en la urbanización del mismo nombre costó 3 millones 579 mil soles y, además de los problemas expuestos, hay equipos médicos incompletos que impiden dar una buena atención.

Ecógrafo incompleto

“En cuanto al ecógrafo, que está destinado para ginecología, solamente tiene el equipamiento para hacer análisis y toma de imágenes superficiales a nivel de piel, pero no tiene lo que el médico me señaló que es el transductor vaginal para que pueda hacerse las tomas internas a las pacientes que acuden a esta área de ginecología, entonces si el aparato no está completo habría que preguntarse si el expediente técnico fue de verdad tan mal elaborado, no sé quién pudo haber concebido que un ecógrafo para ginecología pueda entregarse solamente por partes”, cuestionó el regidor.

Gallo solicitará que se presente al consejo municipal la persona encargada de la gerencia de obras para que explique sobre estas deficiencias, pues sospecha de presuntas irregularidades en la remodelación.